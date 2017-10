Notoir oplichter, maar toch mocht hij zijn zegje doen bij minister

Brasschaat - Tot twee keer toe is hij veroordeeld voor oplichting, hij heeft een rits faillissementen op zijn conto, maar toch mocht Marc Stockbroekx zijn zegje komen doen op het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) over een nieuwe procedure om fraude te bestrijden. Dat bracht Terzake aan het licht. Bij Van Overtveldt ontkennen ze dat ze zijn ingegaan op de voorstellen van de man.

Het is onbegonnen werk om de bestuursleden van alle lokale afdelingen te screenen woordvoerder jan jambon

Marc Stockbroekx moet een schadevergoeding betalen van 500.000 euro voor het oplichten van een vrouw met een beperking. Hij heeft nooit een cent betaald. Hij kreeg een gevangenisstraf van zes maanden voor het plaatsen van gps-trackers onder bedrijfswagens van een concurrent. Zijn strafblad is stevig gevuld: valsheid in geschrifte, verduistering, bedrieglijk faillissement, …

En toch raakte de man tot bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om zijn visie te geven over een nieuwe procedure. Die slaat op de vrijstelling van btw voor buitenlandse diplomaten in ons land. Daarvoor moeten ze zich laten registreren bij privébedrijven, die in naam van Financiën de btw terugvorderen. Een lucratieve zaak, want die bedrijven strijken interest op en kunnen deals sluiten met winkels. Stockbroekx was CEO van zo’n bedrijf, één van vier die zo’n machtiging op zak hebben.

Hij was ook bestuurslid van de lokale N-VA-afdeling van Brasschaat, de thuisstad van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Elk lokale afdeling heeft zo’n bestuur”, zegt zijn woordvoerder. “Het is onbegonnen werk om die allemaal te screenen.”

Herhaaldelijk geconsulteerd

Via Jambon kon Stockbroekx tot bij Van Overtveldt komen. Daar zeggen ze dat Stockbroekx een kladversie van eigen hand probeerde door te drukken, maar dat ze daar niet op in zijn gegaan.

“Alle betrokken actoren werden herhaaldelijk geconsulteerd voor input”, klinkt het. “De finale regelgeving is het resultaat van analyse door de administratie en de beleidscel. Ik wil u zelfs nog meer zeggen:het eindresultaat ligt vér van wat de heer Stockbroeckx in gedachten had. Het eindresultaat is een regeling die meer fraudebestendig is en die de markt opentrekt.”

Stockbroekx werd wel op de hoogte gehouden van de stand van zaken, maar, benadrukt het kabinet Van Overtveldt, dat gebeurde bij alle betrokkenen.

Stockbroekx is intussen CEO af, de zaak staat nu op naam van zijn zoon. De machtiging hebben ze wel op zak, na een grondige screening van de BBI. Stockbroekx is ook bestuurslid af bij de Brasschaatse N-VA. Eruit gezet toen Terzake begon rond te vragen.