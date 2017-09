Balustrade begeeft het in Frankrijk: tientallen fans storten naar beneden

De balustrade van het bezoekersvak begaf het toen de supporters van Rijsel het openingsdoelpunt van hun team op het veld van Amiens wilden vieren.

De wedstrijd, op de tiende speeldag in de Franse Ligue 1, werd vervolgens door de scheidsrechter stilgelegd. Verzorgers van het Rode Kruis en verplegers dienden de gewonden meteen de eerste zorgen toe. Er vielen een achttiental gewonden, drie van hen zouden er erg aan toe zijn.

SHOCKING: The away end collapses as Lille fans celebrate their goal against Amiens.

Match abandoned. pic.twitter.com/MqH8U6IGEm