Hartprobleem ontdekt bij rechtsback Real Madrid

Real Madrid moet het een tijdje stellen zonder Dani Carvajal. De Spaanse rechtsback kampt met een ontsteking van zijn hartzakje. Zo’n virusinfectie gaat normaal gesproken vanzelf over, maar dat kan wel enkele weken duren. Carvajal verlengde onlangs zijn contract tot 2022 bij De Koninklijke.

Real Madrid hield het zaterdag bij een korte mededeling op de website. Volgens de medische staf van de ‘Koninklijke’ is het afwachten hoelang Carvajal nodig heeft om te herstellen. Duidelijk is dat de verdediger zondag niet kan meedoen in de thuiswedstrijd tegen Espanyol. Hij moet zich ook afmelden voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van het Spaanse elftal, tegen Albanië en Israël. Spanje heeft in groep G drie punten meer dan Italië. Ook Alvaro Morata is twijfelachtig bij de Spanjaarden.

Trainer Zinedine Zidane van Real Madrid moet het ook al stellen zonder zijn andere vleugelverdediger, de Braziliaanse linksback Marcelo (spierblessure).