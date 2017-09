Tijdens de match tussen Eupen en Racing Genk kreeg scheidsrechter Nathan Verboomen assistentie van de videoref. En maar goed ook, want in de 66ste minuut waren de videobeelden nodig om in tweede instantie de handsbal van Wague te bestraffen met een penalty. Vanop de strafschopstip maakte Siebe Schrijvers in twee beurten de aansluitingstreffer, nadien knokte Genk zich via een knappe goal van Ingvartsen naar een felbevochten punt.