KV Oostende pakte op de negende speeldag zijn eerste zege van het seizoen tegen KV Kortrijk en daar werd vooral interimcoach Adnan Custovic euforisch van. In de kleedkamer na de match zong hij na de eerste driepunter ‘I believe I can fly’ van R. Kelly uit volle borst samen met zijn spelers. En vliegen, dat doen de Kustboys in ieder geval onder zijn hoede: van de vijf punten die ze nu tellen in het klassement pakte KVO er vier onder de ex-spits van onder meer Moeskroen.