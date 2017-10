Nacht vol vechtpartijen in Borgerhout, auto uitgebrand

Borgerhout - Aan de Kroonstraat in Borgerhout is de voorbije nacht een auto uitgebrand. Mogelijk is de brand te linken aan een nacht vol onrust in de buurt. Enkele groepjes gingen met elkaar op de vuist, de politie kwam tussen maar de betrokkenen doken telkens weer op.

Er wordt nu onderzocht of de autobrand te maken heeft met de gevechten. Er zou ook één man gearresteerd zijn. Het vuur heeft schade aangericht aan enkele gevels in de Kroonstraat. Ook een tweede auto, die voor de uitgebrande wagen stond, is beschadigd.