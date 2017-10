Wedstrijd FC Barcelona wordt tóch gespeeld, achter gesloten deuren na onrustige sfeer door referendum

De wedstrijd van FC Barcelona tegen Las Palmas in de Primera Division wordt dan toch niet uitgesteld, maar zal doorgaan achter gesloten deuren. De Catalaanse club nam die beslissing om dat het al een hele dag bijzonder onrustig is in Barcelona door het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid.

De aftrap staat om 16u15 in Camp Nou gepland, maar het was lang niet zeker of de wedstrijd wel kon doorgaan...

Dadelijk meer...