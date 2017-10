Politie Marseille schiet man dood, nadat hij twee anderen doodsteekt in station

In het treinstation van Marseille heeft een man twee personen doodgestoken. De politie schoot vervolgens de dader dood.

De dader ging in het station mensen te lijf met een mes en zou daarbij “Allahu akbar” hebben geroepen. Dat is echter nog niet bevestigd. Zeker twee personen vonden de dood bij de aanval, aldus de Franse publieke omroep. Het is nog niet bekend of de man andere slachtoffers maakte.

Toegesnelde agenten schoten de dader vervolgens dood. De politie is massaal aanwezig en het station is ontruimd.