Vlaamse prof hard aangepakt in Barcelona: “Een van de meest beangstigende momenten uit mijn leven”

De Vlaamse professor Bart Maddens van de KU Leuven is in Barcelona hardhandig aangepakt door de politie in een stembureau waar hij als internationaal waarnemer aan de slag was. “Een van de meest beangstigende momenten uit mijn leven”, noemt hij het in De Morgen.

Maddens was in een schooltje in de Guinardowijk in het noorden van Barcelona aanwezig toen de politie er binnenviel. Hun bedoeling was de stembussen in beslag nemen, maar daar probeerden honderden Catalanen een stokje voor te steken voor een menselijk schild te vormen voor de ingang.

“Ik kon moeilijk anders dan aan de kant van de Catalanen te staan”, vertelt Maddens via de telefoon aan De Morgen. “Waarschijnlijk vermoedden de agenten door de badge die internationale waarnemers dragen dat ik het stembureau mee organiseerde. Ze hebben me daarom apart genomen en mijn badge gefotografeerd. Waarschijnlijk deden ze dat zodat ze mij erna zouden kunnen identificeren.”

Op deze beelden is te zien hoe Maddens aangepakt wordt, vanaf seconde 8. Daarop wordt hij door agenten van rechts in beeld naar links gesleurd.

Maddens noemt de gebeurtenissen behoorlijk heftig. “Als er vijftig agenten aankomen, met zwarte helmen en gewapend met bijlen en machinegeweren, dan is dat toch beangstigend. Ondertussen cirkelde er een helikopter boven ons. Ze gebruikten redelijk wat kracht om dat menselijk schild te doorbreken. Bij ons is in tegenstelling tot op sommige andere plekken geen bloed gevloeid, maar het was toch een van de meest beangstigende momenten in mijn leven. De Catalanen waren gelukkig heel gedisciplineerd en hebben zich verder niet verzet.”

De stembussen werden uiteindelijk in beslag genomen. “Vrij rustig”, aldus Maddens.