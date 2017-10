Brecht Dejaegere onthoudt de positieve zaken bij Gent ondanks nederlaag: “We vochten voor elkaar”

Brecht Dejaegere zag veel positieve zaken bij AA Gent na de woelige periode van de voorbije week. Hein Vanhaezebrouck verliet de club na de slechte resultaten, waardoor de Gentse kern zich slechts drie dagen écht kon voorbereiden voor de topper. “Maar de mentaliteit was goed”, meende Dejaegere, die ook zijn vertrouwen uitsprak in interim-coaches Bernd Thijs en Peter Balette.

“Dit is een zure nederlaag. Maar de mentaliteit van de jongens was goed na deze week”, aldus Brecht Dejaegere in een flashinterview na de Slag Om Vlaanderen. “We vochten voor elkaar, maar jammer genoeg slikken we een dom eerste doelpunt in de eerste helft. Misschien moesten we wel efficiënter geweest zijn in de eerste helft, in de tweede helft liep het iets moeilijker.”

Is er nu veel veranderd sinds het vertrek van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent? “De staff heeft het goed gedaan deze laatste dagen. Ze probeerden de rust te bewaren en hebben verder gebouwd op de goeie zaken die er al waren. Of we eventueel verder kunnen met dit duo? Ik sta zeker open voor Peter Balette en Bernd Thijs. Ze kennen de groep natuurlijk heel goed, we werken al jaren samen”, brak Dejaegere een lans voor continuïteit.

Een heel seizoen hoofdcoach van AA Gent worden, dat ziet Peter Balette echter niet zitten. “Ik heb dat ook duidelijk uitgesproken op de persconferentie voor de wedstrijd. Iedereen die mij kent, weet dat ik me volledig inzet voor AA Gent. Ik sta ter beschikking tot er iemand anders komt, de voorzitter heeft ook al uitgesproken dat er een nieuwe trainer komt.”

Voorzitter Ivan De Witte kwam na de wedstrijd in de kleedkamer van AA Gent. “Hij was tevreden over bepaalde momenten, maar natuurlijk niet over het resultaat. Wat er beter kon? We konden bijvoorbeeld vandaag geen 2-1 verliezen”, trapte Balette een open deur in.

“Op basis van onze eerste helft kunnen we een voorsprong claimen, maar we hebben de kansen niet afgemaakt. Dan weet je dat Club Brugge er na de rust een fysieke slag van maakt, en zij hebben ook wat meer power. Maar de inzet van de ploeg zie ik als positief. Ik heb een ploeg gezien die absoluut niet dood is en die zijn hoofd ervoor wil leggen.”

