Nieuwe campagne moet ons vanaf januari helpen afkicken van onze smartphone

Eén op de acht Vlamingen is verslaafd aan de smartphone. “Met een campagne willen we daar iets aan doen”, zegt professor Lieven De Marez (UGent). “Op basis van specifieke problemen krijgen mensen tips om minder afhankelijk te worden.” Een beetje als ‘Tournée ­Minérale’, de maand zonder alcohol, maar voor smartphonezombies, kortweg ‘smombies’.

“Ik kan het iedereen aanraden, zo’n digitale detox.” Max Colombie (26), zanger van het populaire Oscar and The Wolf, was ­zaterdag in deze krant duidelijk. Zonder piepende of trillende gsm in de buurt bleek de zanger in de opnamestudio veel productiever. “De vrijheid die je wint door ­onbereikbaar te zijn, is onbetaalbaar”, aldus Colombie.

De zanger, die alleen nog ’s avonds thuis mails las, voelde zich opnieuw baas over zijn communicatie en leven. Een overwinning waar veel mensen jaloers op zullen zijn, zegt Lieven De Marez, professor Communicatiewetenschappen van de UGent. Al sinds 2009 onderzoekt hij elk jaar het mediagebruik van de V laming. “Eén op de acht is verslaafd aan smartphone en sociale media. In de leeftijdscategorie tussen 15 en 39 jaar is dat zelfs één op de vier. Ze kunnen niet meer zonder en voelen zich daar slecht bij. Tegelijk weten mensen amper hoe ze daar iets aan kunnen doen. Het is dringend tijd dat we de ­Vlaming leren hoe hij zijn gsm weer kan temmen.”

Geen crashdieet

De campagne, die in januari start, is een initiatief van het Veiligheidsinstituut in Antwerpen, samen met de Gezinsbond en enkele universiteiten. “Niemand hoeft zijn smartphone weg te gooien”, zegt De Marez. “Een crash­dieet werkt niet. De kunst is tijdverslindende gewoontes af te leren, die verschillen van individu tot individu. Met behulp van een website en een app krijgen mensen inzicht in hun specifieke probleem en daarna tips op maat. Sommigen kunnen bijvoorbeeld op de trein niet van hun gsm afblijven. Zij moeten leren die in het sta­tion in hun tas te stoppen en op stil te zetten.”

Eenvoudige zaken dus in het beste geval. Maar als alles goed gaat, worden we er wel gelukkiger van. De campagne is onder meer bedoeld om twintigers en dertigers te helpen. “Zij ervaren het meeste smartphonestress. Als tiener hebben ze de gewoonte opgebouwd op elk berichtje te reageren. Nu hebben ze een druk beroeps- en gezinsleven. Toch blijven ze op die bliepjes reageren. Daardoor raken ze in tijdnood, voelen ze stress, zijn ze minder productief of krijgen ze zelfs relatieproblemen. ”