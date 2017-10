Ouders ontsnapte peuter: “Die vier uren dat hij weg was, leken wel vier dagen”

Leuven -

Vier uur lang zochten de hulpdiensten vrijdagnacht in Oud-Heverlee naar de kleine Vince (2), een jongetje dat enkel gekleed in een pyjama het huis was uitgeglipt. “Ik dacht dat hij ontvoerd was, of doodgereden”, zegt papa Stephane (49). Iedereen vreesde het ergste, tot een buurman de peuter in de gietende regen terugvond.