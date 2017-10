Dit Australisch gezin boekte drie maanden geleden tickets “om Neymar te zien spelen bij Barcelona”...

Neymar verliet afgelopen zomer Barcelona, iets waar het gezin uiteraard niet op gerekend had. De Braziliaan vertrok voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar het Franse PSG. De Australiërs wilden daarom als fans van Barcelona de wedstrijd tegen Las Palmas meemaken, maar door de onrust omwille van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum werd de wedstrijd achter gesloten deuren afgewerkt. En dus stond het drietal, net zoals een pak andere fans van de Catalaanse club, teleurgesteld buiten het stadion..

At Camp Nou. Much confusion. Speaking to this family who've travelled from Melbourne...booked 3 months ago to see Neymar. pic.twitter.com/xC0mt252uo

Het koppel werd gespot door de Britse voetbalcolumnist Andy Mitten. Mitten liep buiten het stadion ook nog een koppel uit Manchester tegen het lijf, dat om vier uur vanmorgen uit Engeland was vertrokken om hun favoriete speler Sergi Roberto te zien.

At Camp Nou. This couple left Manchester at 4am this morning. Came all this way to see Sergi Roberto. pic.twitter.com/kaKxlzdoEk