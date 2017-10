AA Gent mocht even dromen van punten in de Slag om Vlaanderen tegen aartsrivaal Club Brugge. Met dank aan Yuya Kubo, die halverwege de eerste helft Gent weer langszij bracht na een vroege tegengoal van Dennis. Tien minuten later kreeg de Japanner een enorme kans om de Buffalo’s met een tweede goal op voorsprong te schieten, maar hij trof de paal… Gent zou uiteindelijk met 2-1 verliezen in het Jan Breydelstadion.