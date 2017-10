Tom De Sutter mag met zijn eerste twee doelpunten van het seizoen dan wel Lokeren voorbij Zulte Waregem geloodst hebben, keeper Davino Verhulst was minstens even belangrijk voor de Waaslanders. Verhulst verdedigde de vroege voorsprong immers met hand en tand en had enkele bijzonder knappe reddingen in huis. Lokeren zou het Gaverbeekse offensief uiteindelijk mede dankzij Verhulst overleven.