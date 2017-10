Nicolas Frutos sloot zijn periode als interim-coach van Anderlecht af met een nipte 1-0 overwinning tegen Standard, maar het had geen haar gescheeld of de Rouches gingen lopen uit het Astridpark met een puntje. In de absolute slotseconden van de wedstrijd kreeg Valeriy Luchkevych nog dé kans op de 1-1, maar de Oekraïner trapte — misschien iets te overhaast — in de vlucht de bal maar net naast. Hij schreeuwde het uit van de ontgoocheling en werd getroost door zijn coach Ricardo Sa Pinto.