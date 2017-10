Elke week gaat Het Nieuwsblad in samenwerking met Sports Late Night op zoek naar het Doelpunt van de Week. Ook deze week konden we weer smullen van beauties op de Belgische voetbalvelden. Wij kozen er de dribbel van Akram Afif (Eupen), de lobbal van Franck Berrier (KV Oostende) en Aleksandar Boljevic (Waasland-Beveren) uit... maar wat is uw goal van de week?