Hij had haar al eens geslagen, maar ze gaf hem nog een kans

Leuven - Al vijf dagen lang speurt de politie in België en Frankrijk naar de voort­vluchtige Vlaming Joachim T. (26) uit Leuven. De Franse politie denkt dat de postbediende op zondag 24 september zijn Franse vriendin Aude Ledoux (34, foto) heeft omgebracht. “Wat is er toch gebeurd?”, vraagt haar vader zich af. “Ik wil zijn verhaal horen, vooraleer ik mij een mening kan vormen over de dood van mijn dochter.”

De moeder van Aude Ledoux vond haar dochter vorige week dinsdag vermoord terug in een appartement in de Bretoense stad Vannes, waar de Française samen met haar acht jaar jongere vriend Joachim T. op vakantie was geweest. Ze was neergestoken met twee messteken. Het mes lag op de grond. Haar hond lag bewegingloos naast Aude, verlamd van schrik.

Foto: rr

“Ze moet op zondagmiddag vermoord zijn”, zegt haar vader Thierry vanuit Parijs. “Enkele uren eerder sprak ik haar nog via de telefoon. Ze voelde zich wat ziek, nadat ze op zaterdag was gaan zeilen. Niets deed uitschijnen dat er meer aan de hand was.”

Het Franse gerecht startte een onderzoek, maar Joachim T. bleek spoorloos, net zoals de grijze Audi A3 van Ledoux.

De dader gooide de gsm van Aude onderweg weg. De Franse speurders verdenken Joachim T. van de moord, en ze vermoeden dat hij richting België is getrokken. Hij staat internationaal geseind. Met zijn bankkaart zou hij geld afgehaald hebben. Volgens onze informatie waren er vorige week zoekacties in de streek rond Leuven, Hoegaarden en Tienen.

Ledoux kwam al in 2009 in ons land wonen, nadat ze verliefd werd op een Belgische militair. “Ze verhuisden naar Hoegaarden, en ze kregen een dochtertje in 2011”, vertelt de vader. Maar de relatie strandde. Ledoux bleef in België wonen, om samen met de vader de zorg voor hun dochter te kunnen delen. “Ze volgde cursussen en leerde Nederlands.”

Charmant

In juni 2016 leerde ze Joachim T. kennen. “Ze werden verliefd, en in december 2016 gingen ze in Leuven samenwonen”, zegt de vader. Joachim T. vond een job als postbediende. “Hij maakte een goeie indruk. Hij was charmant en een beetje introvert. Hij leek me gecultiveerd, hij hield van de natuur en hij las veel.”

Toch had hij ook een donkere kant. In juni 2017 kreeg het koppel ruzie en werd Joachim T. gewelddadig. “Aude diende meteen een klacht in. Joachim T. is zich diezelfde avond nog gaan aangeven. Hij wist niet wat hem bezield had.”

Joachim T. moest drie maanden uit haar buurt blijven. “Hij ging bij een broer wonen. Hij moest zich laten begeleiden door een psycholoog. Daar is gebleken dat hij een posttraumatische shock had opgelopen door drama’s in zijn familie. Zijn vader is drie jaar geleden gestorven, en een van zijn broers heeft zichzelf van het leven beroofd. Volgens de psycholoog handelde hij in vlaag van paniek.”

Samen op reis

Begin september liep het contactverbod af. Het koppel besloot om het opnieuw te proberen, en samen op reis te gaan. Ze trokken naar Luxemburg, naar de Alpen, en uiteindelijk naar het appartement dat de familie Ledoux in Vannes bezit. “Eerst zijn ze nog in Parijs gepasseerd om de verjaardag van een van haar zussen te vieren. Wij bleven behoedzaam, na wat er in juni gebeurd was. Maar alles leek goed te zitten. Aude zag er goed uit.”

“Ik ben vrij zeker dat hij de moord pleegde”, zegt de vader. Toch lijkt hij begrip te tonen voor Joachim T. “Dit is geen gewelddadige kerel, maar een fragiele, bekwame jongen. Ik hoop dat de politie hem snel kan vinden, want ik wil begrijpen wat er gebeurd is. Heeft hij in een vlaag van jaloezie gehandeld? Voelde hij zich gemanipuleerd? Ik kan mij nog geen mening vormen over de dood van mijn dochter, tot ik zijn verhaal gehoord heb.”