Goed nieuws: u mag weer blauwvintonijn eten

Het lijkt weer beter te gaan met de meest bedreigde tonijnsoort, de blauwvin. Op de ‘Goede Viswijzer’ – een overzicht van welke vis je beter wel of niet eet – staat die zowaar weer op groen. Dat wil zeggen dat de vis niet overbevist is en er bij de vangst minimale schade aan de natuur wordt toegebracht.

“Het gaat wel enkel om diegene die in de Middellandse Zee gevist wordt, de tonijn in de Grote Oceaan is er zo goed niet aan toe”, zegt Christien Absil van de Viswijzer. “En het gaat enkel om vissen die op traditionele manier gevangen worden en dus niet met methodes waarbij er ook veel kleintjes én veel bijvangst zijn. Maar we mogen wel zeggen dat het beter gaat met de blauwvintonijn, nu en dan wordt hij zelfs in de Noordzee gevangen. Het gaat weer beter omdat er strengere regels zijn, waardoor de soort opnieuw kansen kreeg.”

Mogen we nu massaal blauwvin eten? “Ik denk dat we voorzichtig moeten blijven en daarnaast is het ook niet zo vanzelfsprekend om die te eten. Hij wordt niet op grote schaal verkocht.”