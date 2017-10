Gewonde man gevonden in passagiersstoel van gecrashte auto

Oostrozebeke - In de nacht van zondag op maandag belandde een wagen langs de N382 in Oostrozebeke naast de weg. Op de passagiersstoel werd een gewonde man gevonden. Of hij ook de bestuurder was van de wagen is niet duidelijk.

Om nog onduidelijke redenen kwam de auto in de gracht naast de straat langs het kanaal terecht. De brandweer van Ingelmunster kwam na het ongeluk ter plaatse. Zij vonden op de passagiersstoel een man terug. Die werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Of hij ook de bestuurder was van de wagen is niet duidelijk. De brandweer zocht in de omgeving, in onder andere een nabijgelegen veld, naar een spoor van een mogelijke tweede persoon. Die zoektocht leverde echter niets op.

Op de N382 gebeurden in het verleden al enkele zware ongelukken.