Hein Vanhaezebrouck moet Vanderhaeghe nog overtuigen, geen plek meer voor Frutos?

De bedenktijd van Hein Vanhaezebrouck om Anderlecht-coach te worden was erg kort, want er wordt al werk gemaakt van zijn technische staf. Hein pusht voor Yves Vanderhaeghe (ex-Oostende) als T2, Karim Belhocine (Kortrijk) als T3 en Gino Caen (Oostende) als physical coach. Als die toehappen, pakt RSCA niet alleen uit met drie trainers die vorig seizoen nog hoofdcoach waren, maar is er ook geen plaats meer voor Nico Frutos.

Hein Vanhaezebrouck (53) werd zaterdag een eerste keer gesignaleerd nabij het Anderlecht-stadion. Wat Hein betreft, is het werk af – zijn 3-jarig contract met een brutojaarloon van 1,2 miljoen euro is een feit – maar ­makelaar Mogi Bayat kreeg ook een budget om een nieuwe technische staf ­samen te stellen.

Yves Vanderhaeghe Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

De opvallendste met wie werd gesproken, is Yves Vanderhaeghe (47). De trainer die recent ontslagen werd bij Oostende vroeg en kreeg bedenktijd tot vanochtend. Wordt hij weer assistent na drie succesvolle jaren of wacht hij tot er een eersteklasser komt bij wie de huidige coach reeds in vraag werd gesteld? Zo sijpelde alvast vanuit Luik door dat Standard wel eens een noeste Vlaamse coach zou overwegen. En ook in Genk zou zijn naam al zijn gevallen als mogelijke opvolger voor Stuivenberg. Vanderhaeghe wees eerder al ‘zijn’ Roeselare in 1B af. Anderzijds is het voor Vanderhaeghe een kans om het reilen en zeilen bij zijn ex-club Anderlecht als coach te leren kennen en als assistent te kunnen samenwerken met Vanhaezebrouck, met wie het al klikte bij Kortrijk, en dan door te groeien.

Karim Belhocine Foto: blg

Ook voor Karim Belhocine (39) ligt de weg naar Anderlecht open. Hij kan er T3 worden. De Franse Algerijn neigt al meer naar een ja omdat hij als technisch directeur bij Kortrijk amper nog inspraak heeft. Ook KVK zal geenszins een probleem maken van zijn vertrek. De enige afweging die Belhocine moet maken is of hij nog zin heeft om zijn maatpak in te ruilen voor veldwerk, maar voor Anderlecht en voor Hein, wiens rechterhand hij nog was als speler bij Gent, wil hij dat wel doen.

Geen plaats voor Frutos

Gino Caen Foto: pn

Ten slotte zou Vanhaezebrouck ook Gino Caen (51) als physical coach willen. Die ligt nu nog onder contract bij Oostende, en wordt daar alom geprezen voor zijn trainingswerk. Omdat Anderlecht conditioneel sterker moet worden, rekent Hein op Gino Caen.

Van de oude garde bij Anderlecht lijkt dus alleen keeperstrainer Max de Jong de storm te overleven. Dat David Sesa en Thomas Binggeli, de twee assistenten van Weiler, worden weggestuurd, is geen verrassing. Maar bij de A-kern is er ook geen plaats meer voor Nicolas Frutos. Paars-wit zoekt nog een functie, maar het is niet ondenkbaar dat Frutos vertrekt. Begin deze week wordt duidelijk of in zijn plaats met Vanhaezebrouck, Vanderhaeghe en Belhocine drie trainers ­komen die vorig seizoen nog hoofdcoach waren bij respectievelijk Gent, Oostende en Kortrijk.