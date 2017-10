Man hoort ’s nachts gekras in huis en vreest voor inbreker. Maar als hij de deur opent, kan hij zijn ogen niet geloven

Toen een man uit de Amerikaanse staat Alaska zaterdagnacht wakker werd door gekras aan de voordeur, vreesde hij dat er een inbreker aan het werk was. Na enige tijd had hij de moed verzameld om stiekem door de ruit te kijken. En toen kon hij zijn ogen niet geloven.

Toen Tim Newton ’s nachts het vreemde gekras hoorde, gingen er twee gedachten door zijn hoofd. Er stond een inbreker of een gevaarlijk dier aan zijn deur. In Alaska is dat laatste niet zo ongewoon.

Na een poging om van veraf te horen van waar het geluid precies kwam, verzamelde hij de moed om toch door het ruitje van zijn voordeur te gaan kijken. En daar zag hij vier jonge lynxen spelen op het houten terras. Enkele minuten later kwamen daar nog eens drie kittens en hun moeder bij.

“Het was vlak voor zonsopgang toen ik de vreemde geluiden hoorde”, vertelt Tim Newton aan The Dodo. “Het was alsof iets aan het krassen was aan mijn terras. Ik deed uiteindelijk mijn badjas aan om beneden voorzichtig te gaan kijken. En daar zag ik de diertjes spelen.”

Als fotograaf nam hij er uiteraard meteen zijn camera bij om foto’s te maken van het spelende gezinnetje. Later postte hij de beelden op zijn Facebookpagina. “Het was echt prachtig”, klinkt het. “Ze waren zo schattig. Ik heb echt veel geluk gehad om zoiets te mogen zien.”