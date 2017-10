Door deze geslaagde combinatie willen spelers van AA Gent door met Peter Balette en Bernd Thijs

De voornaamste vaststelling voor de Buffalo’s na 94 minuten voetbal in het Jan Breydelstadion? AA Gent leeft nog. Met dank aan Peter Balette en Bernd Thijs, het interim-duo dat vorige woensdag overnam en de ploeg met succes reanimeerde. “Iedereen wilde voor elkaar door het vuur.”

Vorige week eindigde het tijdperk-Vanhaezebrouck met een in de haast georganiseerde persconferentie, waarna Peter Balette – in samenspraak met Bernd Thijs – begon te bouwen aan de heropstanding. Gevoelsmens Balette, zowat de tegenpool van de nuchtere Vanhaezebrouck, haalde zijn trukendoos boven om de aangeslagen Gentse spelersgroep weer op de been te krijgen: een vriendelijk woordje hier, een schouderklopje daar… En dat slaat aan in de Gentse kleedkamer. “Het is een publiek geheim dat Hein niet de grote prater was”, aldus Birger Verstraete. “Terwijl communicatie net het sterke punt van Peter is, en dat doet ons duidelijk goed.” En ondertussen dokterde Thijs op de achtergrond de nodige tactische verrassingen uit.

Door het vuur

AA Gent toonde in Brugge ondanks alle gebeurtenissen van de voorbije weken in ieder geval mentale weerbaarheid. Het gemis van hun succescoach van de voorbije jaren leek de spelers weinig parten te spelen. “Tijdens de wedstrijd ben je daar niet zo mee bezig”, vertelt Brecht Dejaegere. “Ik denk dat we vandaag, na deze heel moeilijke week, toch getoond hebben dat we niet dood zijn. We toonden dat iedereen voor elke meter wil knokken en dat we voor elkaar door het vuur willen gaan.”

“Voor het eerst in mijn loopbaan heb ik vanop de eerste rij beleefd hoe een groep reageert wanneer een trainer vertrekt”, verraste de nochtans ervaren Damien Marcq. “Opmerkelijk genoeg verliep alles in een positieve sfeer. Peter nam over en we kennen hem natuurlijk ook heel goed. Hij veranderde ook niet zoveel. Als coach heb je nu eenmaal iets meer tijd nodig om echt grote wijzigingen door te voeren. Of bepaalde spelers opgelucht waren? Nee, daar heb ik niets van gemerkt.”

Ondertussen zijn manager Michel Louwagie en voorzitter Ivan De Witte druk in de weer om een opvolger te vinden voor de populaire Van­haezebrouck, een zoektocht die door de Gentse achterban met argusogen wordt bekeken. “Ik heb gelezen dat de voorzitter heeft gezegd dat zo snel mogelijk een nieuwe trainer halen het beste zou zijn”, reageerde Balette na afloop van de partij. “Maar waar ga je eenzelfde type als Vanhaezebrouck vinden? Als ze een nieuwe toptrainer willen, zullen ze heel goed moeten zoeken... En dan zal het misschien iets langer duren.” Ook verdediger Stefan Mitrovic vindt dat De Witte en Louwagie beter niet overhaast tewerkgaan. “Ik hoop dat het bestuur heel zorgvuldig handelt en een goede keuze maakt. Deze groep verdient een goede coach, zoals Hein er jarenlang één was voor dit Gent.”

Bij heel wat spelers leeft dan weer het gevoel dat de ideale kandidaten al aan boord zijn. “De spelers geloven inderdaad dat déze technische staf de klus aankan”, zegt Dejaegere. “Ze hebben het echt prima gedaan en ze werken ook al meer dan drie jaar met deze groep: dat merk je wel.”

“Welk type we nodig hebben?”, reageert Verstraete. “Een coach die dicht bij zijn spelers staat, iemand die deze spelersgroep laat voetballen, dat heb je vandaag ook gezien. Peter had zijn huiswerk gemaakt en ons verteld hoe we iets konden halen in Brugge. En hij zat erop. De analyses vooraf waren top en ook op afzondering verliep perfect. Weet je, ik zie wel brood in het trainersduo Balette-Thijs.”

Het mag duidelijk zijn: de Gentse spelersgroep zit niet per se te wachten op een ronkende naam, maar hoopt vooral dat de rust snel weerkeert in de Ghelamco Arena.