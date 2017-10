COMMENTAAR. Het mag weleens wat meer zijn. We leggen de lat echt niet hoog

Wie zich afvraagt waar het dit seizoen misloopt met onze teams in Europa – nog geen enkele zege in twaalf matchen – kreeg gisteren het antwoord. We zagen twee ‘toppers’ maar ze losten de verwachtingen niet in. Club Brugge en Anderlecht waren verdiende winnaars, maar dat gebeurde telkens meer op basis van overgave dan met flair. Zeker bij de landskampioen. Alles begint bij inzet, maar het mag weleens wat meer zijn. En we leggen de lat echt niet hoog. Af en toe een mooie aanval, een ingestudeerde stilstaande fase of zelfs keurig verdedigen kan ons al bekoren. Daarbij nog wat doelpogingen tussen de palen, zodat we ook wat keepers aan het werk zien.