Daarom had Frutos tranen in de ogen na de clasico, Argentijn geeft meer uitleg bij afwezigheid Kums: “Andere context”

De interimjob van Nicolas Frutos zit erop. De balans: een gaffel in de Champions League, maar 9 op 9 in België (competitie + beker). Al was de topper tegen Standard – ondanks de late winning goal van Onyekuru – weer om bij te huilen. Toch was het dat niet wat de tranen deed ­opwellen bij Nico Frutos. Spelers en fans steunen hem, maar door de komst van Hein Vanhaezebrouck oogt zijn toekomst bij Anderlecht erg onzeker. Jürgen Geril en Thomas Standaert

Er was een tijd – niet eens zo lang geleden – dat wij elke keer met kloppend hart en trillende handen naar Anderlecht-Standard kwamen kijken. Een match die garant stond voor spanning, intensiteit, soms zelfs bloed als er weer eens over de schreef werd gegaan. Alles is foetsie.

Steun van spelers

Gisteren hadden we willen ruilen met de collega die – quasi 90 minuten – voor de poorten van het stadion stond om uit te kijken of Hein Vanhaezebrouck toch niet opdaagde. Uiteraard niet, maar het stilleven op straat was boeiender dan het stilleven op het veld. Zeker in de eerste helft. Wat een ellende.

“Het positieve is dat mijn spelers weer gelukkig zijn met het dominantere voetbal dat we proberen te spelen”, legde Frutos uit. “Dat zal hen punten opleveren.”

Het was maar dat Standard nog zwakker was dan RSCA of het was weer 0-0 gebleven. Na het laatste fluitsignaal balde Frutos evenwel ferm zijn vuisten om dan met tranen in de ogen rond zich heen te staren naar de tribunes. Het is voorbij. “Ik was geëmotioneerd omdat een clasico winnen toch gevoelens oproept”, vervolgde de Argentijn. “Het had niets te maken met mijn eigen toekomst, want ik ben niet belangrijk. Met of zonder Frutos: het belangrijkste is de continuïteit van Anderlecht. Het bestuur zal de juiste keuzes maken.”

Als het aan de spelers ligt, mag de Argentijn gerust bij de eerste ploeg blijven. Ondanks de zwakke partij prijsden zij zijn offensievere voetbal zonder dat ze inzagen dat het tempo te laag was. “We verdienden te winnen, want we hadden meer balbezit”, aldus Leander Dendon-cker. Pieter Gerkens sprong bij: “Frutos hielp ons in moeilijke omstandigheden aan belangrijke punten. Iedereen heeft een goeie band met hem en het applaus voor Nico is terecht.” Terwijl Dennis Appiah verkondigde: “Frutos hoort gewoon bij het huis.”

De supporters riepen de publiekslieveling alvast tot voor de spionkop, waar Frutos meevierde tussen de spelers. “Ik deed gewoon mijn werk in weinig evidente omstandigheden na het bewogen ontslag van René Weiler. Het voetbal was niet altijd goed, maar ik bleef kalm en probeerde het maximum uit de groep te halen. Ook morgen (vandaag, nvdr.) geef ik gewoon training. Dinsdag is er een vrije dag.”

Dat lijkt hét moment om Vanhaezebrouck voor te stellen als nieuwe coach. Toch? “Daar heb ik geen bevestiging van”, gaf Frutos nog mee. “Maar met de spelersprofielen die Anderlecht heeft, lijkt Hein wel een goeie optie. Al wordt het ook zoeken: de beste elf op het veld zetten, is niet altijd de beste tactiek.”

Werk voor Hein

Voor Frutos zelf lijkt er in de technische staf geen plaats meer te zijn. Vraag is of er überhaupt nog ruimte is voor hem bij Anderlecht. “Neen, ik sprak nog niet met Hein en ook niet met iemand anders. Maar Anderlecht is een club met klasse: dat weet ik en ik heb een positieve balans. Van de vier wedstrijden die ik kreeg van het bestuur won ik er toch drie. We zien wel wat er komt.”

Ondertussen staat Anderlecht nog altijd niet in de top zes, wordt er relatief weinig gescoord en is Onyekuru de enige echt explosieve speler. Toen Frutos met twee spitsen ging voetballen, werd het spel wel iets beter, maar het is nu aan Hein Vanhaezebrouck om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Al gebaarden de spelers nog van krommenaas. “Ik hoop dat Hein de goeie keuze zal zijn voor Anderlecht”, besloot Hamdi Harbaoui. “Al weet ik nog niet of hij de nieuwe coach wordt. Echt niet, hé.”

Bij de volgende Anderlecht-Standard hopen wij toch weer op die hartkloppingen en trillende handen in plaats van diepe zuchten.

Foto: Photo News

“Kums moet wennen aan context Anderlecht”

Onder René Weiler werd moord en brand geschreeuwd als de Zwitser het durfde wagen om publiekslieveling Sven Kums (foto) op de bank te zetten. Maar kijk: ook onder zijn opvolger Nicolas Frutos bleef Kums gisteren voor de tweede competitiewedstrijd op rij 90 minuten op de bank.

“Een tactische keuze”, verklaarde Frutos na de match. “Als coach moet je beslissingen nemen en kiezen voor spelers van wie jij denkt het meeste kans te maken op een overwinning. Tegen Standard viel die keuze op Dendoncker en Trebel op het middenveld en dat werkte goed.”

Op de vraag of de huidige Kums nog dezelfde is als de Kums van bij AA Gent refereerde Frutos voor het eerst – weliswaar voorzichtig – aan het vormpeil en de conditionele toestand van de middenvelder. Ook de interim-coach vindt dat hij nog steviger moet worden. “Op het einde van mijn carrière woog ik puur door spiermassa 19 kilo meer dan in het begin van mijn carrière. Sven moet wennen aan zijn nieuwe leven na zijn vertrek bij Gent en zijn tijd in het buitenland. Bij Anderlecht zit hij nu in een andere context. Maar ik ben er zeker van dat deze club nog veel plezier aan hem zal beleven. Het DNA van Anderlecht zit in hem. Als we op het einde van het seizoen de balans opmaken, zal Sven ongetwijfeld veel wedstrijden hebben gespeeld en hij zal dan ook belangrijk zijn geweest voor het team.”