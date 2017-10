Roularta verkoopt aandelen: Medialaan nu volledig dochterbedrijf van De Persgroep

Brussel - Na bijna 20 jaar van bondgenootschap verkoopt Roularta zijn aandelen in Medialaan aan De Persgroep. In plaats daarvan stapt het bedrijf in een samenwerking met Mediafin, uitgever van De Tijd en L’Echo. Peter Bossaert, CEO van Medialaan, vindt het een “logische stap” dat zijn bedrijf nu voor 100 procent een dochter wordt van De Persgroep. Dat zegt hij in een schriftelijke reactie op de deal die Roularta en De Persgroep sloten.

Al jarenlang zijn Roularta en De Persgroep bondgenoten als aandeelhouders van Medialaan, de groep boven VTM, 2BE, Vitaya, Jim, Q-music en JOE fm. Sinds 1998 hebben beide bedrijven 50 procent van de aandelen in hun portfolio. Praktisch had De Persgroep het heft in handen, nu ook theoretisch voor de volle 100 procent. Roularta liet zich uitkopen, De Persgroep verkoopt op zijn beurt zijn 50 procent in Mediafin (waar De Tijd en L’Echo onder huist) aan Roularta.

“We willen uitdrukkelijk Roularta, onze aandeelhouder sinds 20 jaar, bedanken voor het vertrouwen dat hij in ons had”, zegt Bossaert. “Dat we nu een 100 procent dochter zullen worden van De Persgroep is een logische stap om heel wat nieuwe uitdagingen aan te pakken. Een lokaal verankerde aandeelhouder met een portfolio van sterke merken is voor Medialaan een absolute troef. We hebben er zin in om samen te bouwen aan de digitale toekomst van onze onderneming.”

Meteen stijging op de beurs

Het aandeel van mediagroep Roularta stijgt maandagochtend op de Brusselse beurs met bijna 33 procent tot ruim 19 euro, na de aankondiging van de deal met De Persgroep.