CLUBNIEUWS. Pijnlijke vaststelling bij AA Gent, “Mazzu-time” bij Anderlecht en “Geen De Gea” bij Club

Opmerkelijke afwezige in de Gentse wedstrijdkern: Franko Andrijasevic (26), de recordaankoop van de Buffalo’s, haalde niet eens de 21-koppige selectie van Balette en Thijs. Felice Mazzu wordt naar alle waarschijnlijkheid geen coach bij Anderlecht, maar paars-wit heeft wel afgekeken van zijn ondertussen befaamde “Mazzu-time”.

AA GENT. Pijnlijke vaststelling voor topaankoop

Pijnlijke vaststelling na negen speeldagen: Franko Andrijasevic kwam maar in vier competitieduels in actie en heeft in de Jupiler Pro League slechts 221 minuten op zijn teller. Tot nu toe haalde hij vooral de krant met blessures en weinig verheffende prestaties. Andrijasevic leek qua profiel niet meteen te passen in het systeem-Vanhaezebrouck, en lijkt nu ook bij zijn opvolgers niet op veel krediet te kunnen rekenen. Benieuwd of hij tijdens de interlandbreak een doorstart kan maken en eindelijk kan tonen waarom Gent hem voor heel veel geld wegplukte bij de Kroatische landskampioen NK Rijeka.

AA Gent-aanvaller Mamadou Sylla houdt vermoedelijk een ernstige spierblessure over aan het duel in Brugge. “Plots voelde ik een felle pijnscheut ter hoogte van de hamstring en ik vrees dan ook een spierscheur”, vertelde de Senegalese aanvaller die toch de wedstrijd uitspeelde. Nader onderzoek zal de ernst van het letsel moeten uitwijzen.

ANDERLECHT. “Mazzu-time” in Brussel

Paars-wit maakt er stilaan – in navolging van Mazzu-time op Charleroi – een gewoonte van om de wedstrijd in het slot naar zich toe te trekken. In het laatste kwartier pakte Anderlecht al negen van zijn vijftien punten: vier keer leverde een treffer de zege op, één keer een gelijkspel. Des te opvallender is dat Anderlecht acht van zijn elf competitietreffers in het slotkwartier maakte.

Anderlecht - KV Oostende: 77’ Hanni 1-0 (+2 punten)

Anderlecht - Lokeren: 90’ Teodorczyk 3-2 (+2 punten)

KV Kortrijk - Anderlecht: 76’ Onyekuru 2-2 (+1 punt)

Waasland-Beveren - Anderlecht: 81’ Spajic 1-2 (+2 punten)

Anderlecht - Standard: 89’ Onyekuru 1-0 (+2 punten)

CLUB BRUGGE. “Ik ben De Gea niet”

Geen haan die er na de match nog naar kraaide, maar bij de rust was het wel een item. Club-doelman Ethan Horvath ging in de eerste helft opnieuw in de fout op een hoge bal, toch bizar gezien zijn gestalte – 1m94. Op een diepe bal van ­Dejaegere kwam hij uit zijn doel, aarzelde, keerde dan op zijn stappen terug en gleed uit. Waarna Kubo hem genadeloos afstrafte. Club-icoon Vital Borkelmans, die gisteren de aftrap gaf, analyseerde het als volgt. “Een keeper die wacht en achteruit loopt, is er altijd aan voor de moeite.”

“Klopt”, gaf Horvath toe. “Die gelijkmaker is mijn fout, maar gelukkig waren mijn maats er om het recht te zetten. Het is ook het lot van een keeper: vorige week was ik nog de uitblinker, nu ga ik in de fout. Maar ik zoek geen excuses. Ik aarzelde, gleed uit en was gezien. Ik ben ook nog maar 22, ik ben De Gea niet.” Horvath herpakte zich daarna wel. De kritiek op zijn missers op hoge ballen haalt hem ook niet uit zijn concentratie. “Ik lees de kranten niet, want ik begrijp ze toch niet, net als wanneer er op tv over mij gepraat wordt. Ik kan mij er dus ook niet aan ergeren.”

Dat hij niet geselecteerd is voor Team USA, stoort Horvath dan weer wel. “Waarom het is, weet ik niet, maar ik ben ontgoocheld. Ik wens de ploeg veel succes en hoop dat ze het WK halen. Dan wil ik er wel bij zijn.”

Tijdens de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen haalde hij zelfs de selectie niet, maar toch lijkt Dion Cools het pleit definitief gewonnen te hebben van Palacios. Met zijn tweede goal besliste hij gisteren zelfs de wedstrijd. “Er ging een enorme ontlading door het stadion toen de bal binnenging. Het was een moeilijke wedstrijd zonder veel kansen, dus die goal was belangrijk.” Cools voelt zich momenteel als een vis in het water op zijn rechterflank. Ondertussen is hij helemaal aangepast aan het nieuwe systeem. “In het begin van het seizoen luisterde ik misschien niet altijd goed naar wat de trainer echt wou. Het nieuwe systeem was aanpassen in vergelijking met vorig jaar, maar die hele flank bestrijken is echt iets voor mij. Dat ik een moeilijk seizoenbegin kende? Echte kansen kreeg ik niet tijdens de voorbereiding. Plots werd ik in de basis gedropt en nu krijg ik het vertrouwen. Ik bekijk het vanaf nu wedstrijd per wedstrijd.

Nadat hij in de Brugse Metten tegen Athletic Bilbao een spierscheur opliep, mocht Benoît Poulain gisteren eindelijk opnieuw aandraven bij Club Brugge. En hoe. De Fransman speelde in zijn eerste officiële match van het jaar meteen op niveau en gaf de Brugse achterlinie wat extra voetballend vermogen. “Ik ben tevreden, maar ik heb me wel bezeerd aan mijn schouder”, aldus Poulain. “Er was iets verplaatst in mijn schouder, maar dankzij enkele pijnstillers is de pijn snel gaan liggen. In een andere match had ik me misschien wel nog laten wisselen, maar omdat het mijn comeback was, wou ik er echt niet af.” Saulo Decarli ontbrak met een lichte blessure, maar is na de interlandbreak zeker weer fit. Jordy Clasie kampt met knieproblemen en ontbrak gisteren ook.

KV KORTRIJK. “Misschien missen we wat meer rotzakjes”

Kortrijk moet weer naar onder kijken. Vooraf al had Stijn De Smet laten optekenen: “Bij winst tegen Oostende mogen we naar boven kijken, als we verliezen wordt het weer naar beneden kijken.” Jawel dus, de Veekaa dreigt weer in het sukkelstraatje terecht te komen. Nog vroeger dan vorig seizoen toen Kortrijk pas in december ging zwalpen.

3 op 18, dat begint al te lijken op die 0 op 24. De Smet probeerde achteraf wel: “We mogen nog niet panikeren, het is niet dat we nu echt in crisis zitten.” Nog niet het schrikbeeld van vorig seizoen dus. “Niet echt. Omdat er toch anders wordt gewerkt, wat ook wel tijd vraagt. Maar ondertussen is het toch opvallend dat we alweer een voorsprong uit handen geven.”

Dat is wel duidelijk: KVK kan geen match dood maken. “Misschien missen we wat meer rotzakjes”, zuchtte De Smet ook.

Ze missen nog meer. “Een killer”, omschreef coach Anastasiou het zaterdag. “Want in een match tellen alleen de doelpunten.” Een spits die de match kan afmaken, bedoelt hij, KVK voetbalde heus wel wat kansen bij elkaar. Hoezo, Jérémy Perbet, killer bij uitstek, loopt er toch rond? Lopen is niet het juiste woord, de Fransman blijft aan de bank gekluisterd. Anastasiou blijft de voorkeur geven aan de Oekraïense targetspits Budkivskyi, hardwerkend en deze keer wel een assist, maar nooit dreigend – hij wint ook nauwelijks kopduels. Perbet ziet alweer het spook Hein opduiken, ook in Gent was het systeem belangrijker dan de spits.

Wat Kortrijk ook mist: that touch of genius. Zaterdag had het bij de tegenstander een naam: Franck Berrier. Een speler die het verschil maakt. Dat kan Anastasiou alleen maar bevestigen: “Zo’n speler hebben wij niet. We moeten het hebben van ons collectief.”

Een collectief dat eigenlijk in die laatste zes matchen alleen maar op Antwerp echt ontgoochelde. Maar is het voetbal redelijk tot oké en de mentaliteit onberispelijk, het loopt allemaal spaak in de 16 meter. Langs de ene kant worden te makkelijk kansen en goals toegestaan – Gano had er drie kunnen maken – aan de andere kant blijft er dat gebrek aan trefkracht.

En tellen in de wedstrijd uiteindelijk de doelpunten, in de rangschikking tellen alleen de punten. Na de 6 op 9, vlak voor KVK-Club, zwaaide Anastasiou de lof weg: “We staan nog nergens.” Dat blijkt, KVK is intussen al vervaarlijk weggezakt.

LOKEREN. De Ridder scoort: “Leuk, maar speciaal”

Steve De Ridder bezegelde zondag het lot van zijn ex-ploeg Zulte Waregem in het slot van de match. “Ik moet eerlijk zeggen: drie puntjes en een doelpunt. Heerlijk. Maar ook wel een speciaal gevoel. Ik heb hier een leuke tijd gehad en lag altijd goed bij de fans. Bij mijn doelpunt begon ik eerst te vieren, maar toen viel mijn frank en wilde ik niet te uitbundig vieren. Toegegeven, het was niet onze beste wedstrijd. Maar dat doet er niet toe. We scoren weer drie keer, iets wat vroeger toch ons pijnpunt was. Efficiëntie, weet je wel. Al hadden we het in de tweede helft wel beter kunnen uitspelen.”

STANDARD. Sa Pinto houdt voet bij stuk: “We halen Play-off 1”

Met 9 op 27 blijft Standard onderaan het klassement bengelen. Trainer Ricardo Sa Pinto weet dat de druk dan stijgt op de coach, maar houdt voet bij stuk. “We zullen stijgen in het klassement en Play-off 1 halen”, herhaalde de Portugees. “Daarom dat ik zo triest ben dat Standard hier verloren heeft, want dat was echt niet verdiend. In de eerste helft had Anderlecht meer volume en balbezit, maar wij hadden de beste kansen. Alleen scoren we niet en wie geen goals maakt, kan een wedstrijd niet winnen. Die laatste kans op 1-1 in de laatste minuut had altijd een doelpunt moeten zijn. In de tweede helft toonden we ook een beetje te veel respect voor Anderlecht.”

WAASLAND-BEVEREN. Eerste clean sheet voor Roef

Davy Roef hield zaterdag voor het eerst dit seizoen zijn netten schoon. Niet dat hij heel veel werk had op te knappen, maar hij had toch een groot aandeel in de zege voor Waasland-Beveren. Tien minuten voor rust behoedde hij zijn ploeg voor een achterstand met een cruciale redding. Faris Haroun kreeg, na geblunder achterin, dé kans om Antwerp op voorsprong te schieten. Roef reageerde attent, verkleinde zijn hoek goed en stond pal. “Al had ik misschien een klein beetje geluk dat hij de bal niet in het hoekje plaatste”, erkende hij.

Waasland-Beveren trof na rust nog drie keer raak en incasseerde geen tegentreffer. Meteen ook de eerste clean sheet voor Roef. “Heel fijn om daarin te slagen”, liet hij weten. “Elke week probeer ik mijn niveau met een paar procentjes op te krikken. Dat lukt aardig. Bovendien spelen we aantrekkelijk voetbal. Iedereen weet dat Spanje mijn eerste gedacht was, maar ik heb zeker geen spijt van mijn overstap. Integendeel: ik ben blij dat ik hier mijn kans krijg en speelminuten vergaar.”