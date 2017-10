Twitter lacht met duikende Luis Suarez die al naar kleedkamer trekt terwijl wedstrijd nog bezig is

Wat een fopduik al niet kan veroorzaken: Barcelona-aanvaller Luis Suarez ging in de wedstrijd tegen Las Palmas iets te nadrukkelijk op zoek naar een strafschop wat hem enkel een gele kaart opleverde. Op twitter werd alvast met hoongelach gereageerd op het gedrag van de Uruguayaanse spits.

De spits van Barcelona kende duidelijk zijn dagje niet. ’t Is te zeggen: met twee assists voor de wel scorende Messi had Suarez zeker een aandeel in de zege van Barcelona tegen Las Palmas maar de 30-jarige aanvaller had vermoedelijk iets anders in gedachten. Zelf scoren bijvoorbeeld. Het was dan ook onbegrijpelijk dat een voor de bezoekende doelman opduikende Suarez zich op doorzichtige wijze liet vallen waar hij de bal maar voor het intikken had. De scheids trapte niet in de val en trakteerde Suarez op geel voor zijn fopduik. Nog een gelukje dat Barcelona zijn wedstrijd achter gesloten deuren speelde wegens de onlusten in de stad, zoniet had Suarez meer dan waarschijnlijk ook de hoon van de eigen aanhang over zich heen gekregen.

Ook in blessuretijd kreeg Suarez nog een opgelegde kans aangereikt maar ook deze werd vakkundig de nek omgewrongen. Waarop de Uruguayaan meteen zijn truitje aan flarden trok en al mokkend richting catacomben verdween, ook al was de wedstrijd nog niet afgelopen. Vreemde jongen, die Suarez. Maar dat wisten we al langer.

So Suarez would rather dive than score an easy goal. — 2sign (@2sign23) October 1, 2017

I just think Luis Suarez needs some help finding the goal. pic.twitter.com/18aB49SZsm — Fútbol Of Messi +7 (@FutbolOfMessi) 1 oktober 2017