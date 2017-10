Heel Engeland zwaait met lof naar King Kev: “De Bruyne kan echt álles en is uniek”

King Kev. Nooit is de bijnaam van Kevin De Bruyne toe­passelijker geweest dan zaterdag. Want hij en hij alleen trok Manchester City op koninklijke wijze over de streep in de topper op het veld van zijn ex-club Chelsea. Heel Engeland zwaait met lof. “Met Kevin erbij voelt iedereen zich comfortabeler op het veld.”

En of Kevin De Bruyne in de vorm van zijn leven zit. In zijn laatste zeventien wedstrijden in de Premier League was hij onmiddellijk betrokken bij vijftien doelpunten. Twaalf keer was KDB de aangever, ...