Sport en beweging als troef om toppers te rekruteren bij Skyline Communications

Skyline Communications in Izegem wierf dit jaar al meer dan 75 technisch hoogopgeleiden aan. "En als er morgen 100 ICT'ers en telecom-ingenieurs met het juiste profiel, motivatie en de nodige ambities op de stoep staan, mogen ze direct beginnen", klinkt het.

Skyline Communications is een West-Vlaams hightechbedrijf dat in tien jaar tijd is uitgegroeid tot wereldspeler in software om telecomnetwerken en mediaplatformen te beheren. De internationale klanten zijn telecom- en mediabedrijven zoals Deutsche Telekom, Discovery Channel, Disney of MTV, en lokale spelers als Proximus en Telenet. De familiale onderneming van Ben, Frederik en Bert Vandenberghe stelt momenteel meer dan 275 mensen tewerk, verspreid over het iconische en alom gekende hoofdkantoor langs de E403 in Izegem en buitenlandse vestigingen in Portugal, de Verenigde Staten en Singapore.

Work-life

Skyline Communications groeit pijlsnel. Dit jaar alleen nam het al meer dan 75 mensen in dienst. Stuk voor stuk hoogopgeleide, technische professionals die ervoor moeten zorgen dat het bedrijf voldoende innovatief blijft om de voorsprong in de markt te behouden.

Deze profielen rekruteren en aan zich binden, is niet evident. "Er wordt dan ook heel goed nagedacht over een waaier van directe en indirecte voordelen die we onze medewerkers kunnen aanbieden", zegt Lynn Demonie, HR-manager bij Skyline. "In de eerste plaats willen we onze mensen, onze grootste troef, een optimale en all-inclusive professionele werkomgeving aanbieden, met daarbij een interessant inhoudelijk takenpakket en groeimogelijkheden. Dit laatste is heel belangrijk gezien de unieke en snel evoluerende hightechomgeving waarin we actief zijn. We denken dat mensen vooral voor een bedrijf kiezen omdat ze permanent uitdagend en gevarieerd werk kunnen doen en genoeg ruimte behouden voor een leven buiten het werk."

Daarnaast zijn er de klassieke middelen, zoals een heel gevarieerd renumeratiepakket. "Voor ons evident. Maar we willen daarbovenop nog meer het verschil maken met een goede work-life balance, zoals flexibele werkuren en een kwaliteitsvol leven in het algemeen. Daarnaast zijn er tal van kleine dingen die voor een aangename werkomgeving zorgen. Ik denk aan de foodtrucks die we laten komen om iets te vieren, onze After Work Drinks op vrijdag, het bier dat we met de collega's brouwen (Orbis) of de ontspanningsruimte voor snooker, tafelvoetbal, pingpong en gaming."

Fitbit

Skyline Communications hecht ook veel belang aan het fysieke welzijn van de medewerkers. "Zo hebben we in het bedrijf een professionele fitnessruimte, die de klok rond elke dag van het jaar ter beschikking staat van de medewerkers en hun partner. Een bewegingstherapeut zorgt er regelmatig voor professionele begeleiding", zegt marketingmanager Lode Ketelair.

Het bedrijf doet mee aan allerlei sportwedstrijden en biedt sinds kort een Fitbit. “Daarmee worden de stappen geteld, met als doel elke dag aan 10.000 te geraken. De collega's motiveren elkaar en willen steeds beter doen. Dit leidt zelfs tot competitiegeest onder de teams. Met allerlei uitdagingen houden we als bedrijf de aandacht voor meer beweging scherp. Zo gaan we voor het goede doel (Music For Life) een project steunen op een verre bestemming. Met z'n allen gaan we de afstand tot die bestemming virtueel overbruggen met de stappen die we dagelijks zetten. Zo brengen we als het ware de cheque naar ons goede doel."

