COLUMN. Hein was in Anderlecht: voor een pintje, een wandeling, of een job?

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Wim,

De Gentse jaren van Hein Vanhaezebrouck waren als een fantastische Bordeaux-wijn, maar de verbazingwekkend handige opeenvolging van feiten vorige week proeven bij voorzitter Ivan De Witte intussen ongetwijfeld wel als een bijzonder zure afdronk. Vanhaezebrouck werd zaterdag gespot aan het Constant Vanden Stock-stadion. Zou hij daar geweest zijn om een pintje te drinken in café Le But? Voor een snelle hap in pizzeria Du Stade? Voor een gezondheidswandeling in het Astridpark? Of was hij toch daar om te overleggen over de technische staf die hem moet omringen als éindelijk bekendraakt dat hij de nieuwe coach van Royal Sporting Club Anderlecht wordt? Basta la commedia dell’arte, maak een einde aan de komedie!

Ook Nicolas Frutos houdt aan zijn korte passage als interim-coach van paars-wit vermoedelijk een kater over: alle halfslachtige uitspraken over al dan niet gesloten deuren door het Anderlecht-bestuur ten spijt, moet ook de Argentijn intussen inzien dat het nooit de bedoeling was om hem permanent aan te stellen als hoofdcoach. Wat niet onbegrijpelijk is, want het spel was nog steeds niet om aan te zien. Dat konden zelfs drie zeges tegen godbetert Westerlo, Waasland-Beveren en een onkennelijk zwak Standard niet verhullen.

Alle zelfzekerheid ten spijt, leek ook Frutos dat sinds de blamage in de Champions League te beseffen. Goed, tijdens de persconferentie na de gewonnen “topper” tegen Standard zei een grijnzende Frutos weliswaar eerst nog “Als ik mijn halve finale tegen Celtic ook gewonnen had...”, maar finaal haalde het realisme het op de droom: “Toegegeven, het voetbal was niet altijd goed, maar ik ben kalm gebleven, ik heb geprobeerd het maximum uit deze groep te halen.”

Na de wedstrijd staarde een emotionele Frutos met tranen in de ogen naar het publiek dat hem toezong. Hij wist dat zijn heerschappij sneller dan hij zelf hoopte voorbij was. Zijn eigen toekomst in Brussel oogt met de nakende komst van Yves Vanderhaeghe, Adnan Custovic en Gino Caen onzeker, maar dat vond hij na enkele weken waarin hij toch vooral zélf de show stal eens niet zo belangrijk: “Met of zonder Frutos: het belangrijkste is de continuïteit van Anderlecht. Het bestuur zal de juiste keuzes maken.” Het ontlokte hem ook een onzelfzuchtige oproep: “Geef de nieuwe trainer tijd.”

Nu niemand er nog aan twijfelt dat de naam van die nieuwe trainer Hein Vanhaezebrouck is, weet die meteen waar de lat ligt: niet enkel winnen (à la Frutos), niet enkel winnen en kampioen spelen (à la Weiler), maar winnen, kampioen spelen én champagnevoetbal op de mat leggen. Door de jarenlange paringsdans tussen Anderlecht en Hein zijn de verwachtingen nu eenmaal zo hooggespannen. Frutos gaf zijn spelers dinsdag een vrije dag, gevolgd door twee weken interlandbreak. Het ideale moment om Vanhaezebrouck aan te stellen. Er ligt wat werk op de plank.