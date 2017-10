Diplomaat Ruytinx krijgt rode kaart onder de neus geduwd omdat hij supporters wil bedaren

Bizar voorval in Tweede amateur B waar de derby tussen THES Sport en Sporting Hasselt op het programma stond. Toen de sfeer tussen beide supportersgroepen te grimmig werd, besloot Hasselt-spits Bjorn Ruytinx in te grijpen, op vraag van het THES-bestuur. Dat leverde hem prompt een tweede gele kaart en dus de uitsluiting op.

De partij tussen beide Limburgse clubs stond ingeschreven als risicomatch. Niet ten onrechte, zo bleek al snel. Enkele Hasseltse heethoofden hadden zich boven de harde kern van THES geplaatst wat al snel in verbale discussies en rondvliegend bier uitmondde. De opgeroepen politie kon de situatie niet de baas waardoor de situatie in de tweede helft escaleerde. Scheidsrechter Toeback kon niet anders dan de wedstrijd een kwartier stilleggen.

Het ging er bijwijlen grimmig aan toe in de partij tussen THES en Sporting Hasselt Foto: Tom Palmaers

En toen kwam Bjorn Ruytinx op de proppen. De ex-aanvaller en cultspeler van OHL, Oostende en Beerschot-Wilrijk speelt tegenwoordig bij Hasselt, de bezoekende ploeg. Uitgerekend op vraag van het bestuur van THES werd Ruytinx de loopgraven ingestuurd om de gemoederen tussen beide supporterskernen te bedaren. Ruytinx lukte in zijn missie maar werd door ref Toeback prompt op een gele kaart getrakteerd omdat hij zonder toestemming het terrein had verlaten. “Ik had enkel de intentie om de rust te herstellen”, aldus een verbaasde Ruytinx. “De scheidsrechter voelde duidelijk de wedstrijd niet aan.”

Ook bij THES waren ze niet blij met de rode kaart voor de bezoekende spits. “We hadden hem effectief gevraagd om naar de fans te gaan omdat we weten dat hij invloed heeft op die gasten”, bevestigt een bestuurslid van de thuisploeg. “Het was echt met de beste bedoelingen. Ik vind het enorm jammer dat het hem een tweede gele kaart kostte, want dat was uiteraard helemaal onze bedoeling niet.”

THES won uiteindelijk de partij met 2-1, ook na de wedstrijd kwam het tot een confrontatie tussen beide supportersclans.