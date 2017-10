Oorzaak consternatie tijdens Moeskroen - KV Mechelen bekend: grensrechter “vergist zich van witte lijnen”

Consternatie alom in de 68ste minuut. Ja, Moeskroen-verdediger Mézague verslikte zich in zijn controle en beging hands. Maar wel bijna twee meter buiten de grote rechthoek. Toch kende Luc Wouters, op aangeven van grensrechter Yves Kenens, Moeskroen een penalty toe. “Mijn fout”, zegt Kenens.

“Het was een onverwachte fase. Op zo’n moment moet je 105 procent gefocust zijn, ik was blijkbaar maar 95 procent gefocust. Nadat het gebeurde, keek ik naar Luc – die nog aan het teruglopen was – en terug. Ik wist dat de fase binnen de witte lijnen had plaatsgevonden. Maar ik heb me vergist van lijnen. Het was in het halve maantje, niet in de grote rechthoek. Gelukkig bleef het zonder grote gevolgen.” Matthys miste immers de elfmeter.