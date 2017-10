Nul punten en nul doelpunten na zeven Premier League-matchen... maar toch een Doelpunt van de Maand?

@CPFC ??Goal of the month, for September. Vote for your favourite???????? #cpfc pic.twitter.com/1NFQQoi6LD

Het is voorlopig een dramatisch seizoen voor Crystal Palace. De club van Christian Benteke telt na zeven wedstrijden in de Premier League nul punten en heeft nog geen enkele keer kunnen scoren. In de competitie, want in de League Cup werd met 1-0 gewonnen van Huddersfield. En dus moest er volgens een toegewijde fan van de Eagles een stemming komen over het Doelpunt van de Maand...