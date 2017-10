Dit Lego-huis bestaat echt en je kan het bezoeken

Lego-liefhebbers, jong en oud, kunnen sinds kort naar Denemarken om een bezoek te brengen aan een heus Lego-huis. Naar Billund om precies te zijn, waar het beroemde blokje werd ontworpen.

In 2014 werd bekend dat Lego in Billund het zogenaamde ‘Home of the Brick’ zou bouwen als ode aan het speelgoed. Drie jaar later staat het er helemaal. Het is niet volledig opgetrokken uit de speelgoedblokjes, maar toch werden er zo’n, 25 miljoen in verwerkt. Op de eerste zes blokjes staan de pijlers van het bedrijf geschreven: verbeelding, creativiteit, plezier, leren, aandacht en kwaliteit. Midden in het bouwwerk staat een gigantische boom (17 meter) uit Lego, waarvoor maar liefst 6,3 miljoen blokjes zijn gebruikt. Om het gevaarte te maken, waren 24.000 werkuren nodig.

Verder zijn er in het huis, ontworpen door de Deense architectengroep BIG Bjarke Ingels, verschillende speelruimtes voorzien. Daarnaast zijn er drie restaurants, conferentieruimtes, een winkel en verschillende kleurkamers in ondergebracht. In de rode kamer staat creativiteit centraal, de blauwe knipoogt naar cognitieve vaardigheden. De groene ruimte staat dan weer voor sociale vaardigheden en de gele voor emotionele. Het bedrijf wil met de kleuren onderstrepen dat Lego niet zomaar speelgoed is, maar kinderen kan helpen in hun ontwikkeling.

Een bezoekje aan het huis is gratis, op toegang tot de gekleurde kamers na. Als je die ook wil bezichtigen, kost het je 27 euro per persoon. Kinderen jonger dan 2 jaar betalen niets. Meer informatie:www.legohouse.com