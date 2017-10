MUG-helikopter landt op speelplaats om zieke leerling op te halen

Zelzate -

Geen alledaags bezoek maandagochtend in de Sint-Laurensschool van Zelzate. De MUG-helikopter van West-Vlaanderen landde er op de speelplaats. Een leerling was onwel geworden en kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend van een MUG-arts om daarna per helikopter naar het ziekenhuis te worden gebracht.