Bekijk hier de geweldige volley van Losada en alle andere goals uit de Proximus League

Elke maandag biedt Sportwereld.be in samenwerking met Proximus 11 de hoogtepunten aan uit de Proximus League. Er viel weer heel wat te beleven in onze Eerste klasse B. Beerschot-Wilrijk won overtuigend (4-0) van een zwalpend Lierse. Met een prachtig doelpunt van smaakmaker Losada. Cercle Brugge blijft in het spoor van de leider dankzij een zege op het veld van Union. OH Leuven pakte zijn eerste overwinning onder de nieuwe coach Nigel Pearson. Westerlo kroop na een zege tegen Tubeke weg uit kelder van klassement