Romelu Lukaku geeft iedereen het nakijken: niemands marktwaarde explodeerde meer dan die van ‘Big Rom’

Het is voorlopig hét seizoen van Romelu Lukaku. De Rode Duivel maakte afgelopen zomer eindelijk de overstap naar een topclub en zit al aan 11 doelpunten in tien wedstrijden voor Man United. En dat laat zich zien in zijn marktwaarde.

Volgens het CIES Football Observatory, dat gespecialiseerd is in het wetenschappelijk bepalen van marktwaarden van voetballers, is Lukaku liefst 54 procent duurder geworden de voorbije drie maanden. Zijn marktwaarde is namelijk gestegen van 102,7 miljoen euro naar 158,5 miljoen. Een explosieve stijging dus met 55,8 miljoen.

Niemand in de vijf grootste Europese competities doet beter. PSG-youngster Kylian Mbappé strandt op de tweede plaats. Hij is nu 50,4 miljoen meer waard dan in juli. Juventus-sterspeler Paulo Dybala staat derde met een stijging van 47,3 miljoen en is nu 161 miljoen waard volgens het CIES. Barcelona-aanwinst Ousmane Dembélé en Liverpool-nieuwkomer Alex Oxlade-Chamberlain maken de top vijf rond met stijgingen van respectievelijk 45 miljoen en 31,7 miljoen.

Kevin De Bruyne strandt op een achtste plaats. ‘King Kev’ is volgens het CIES vandaag 131,3 miljoen waard. Dat is 25,6 miljoen meer dan drie maanden terug. Dries Mertens staat zestiende met een stijging van 23,4 miljoen en is nu 80,1 miljoen waard. Radja Nainggolan won ook aan marktwaarde. Hij was in juli nog 62 miljoen waard, vandaag is dat 74,3 miljoen. Goed voor een surplus van 12,3 miljoen. Bij Youri Tielemans kwam er 10,7 miljoen bij. Hij is nu 40,5 miljoen waard.

De top 30:

Foto: CIES