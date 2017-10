1 op 8 Vlamingen verslaafd aan smartphone. Met deze tips kan je genieten van een haalbare digitale detox

Eén op de acht Vlamingen is verslaafd aan zijn smartphone en leeft met acute “smartphonestress”. Op elk berichtje reageren, op elk dood moment eventjes je gsm checken. Soms lijken je handen wel vergroeid te zijn aan je mobiele telefoon. Daarom start er in januari een nieuwe campagne, gelijkaardig aan Tournée Minérale maar dan in de vorm van een leven zonder smartphones. Voor de millenials, voor de zogenaamde smartphonezombies, voor u en ik. Digitale detox is dus de boodschap. Allemaal goed en wel, maar hoe krijg je dat voor mekaar?

“Of we dat nu willen of niet, een smartphone is nu eenmaal een handig toestel dat ons in veel dingen kan helpen en plezieren”, vertelt Christine Wittoeck, auteur van het boek ‘Start To Digital Detox’. “Daar is echt niets mis mee. Het is een innovatie die we mogen en moeten gebruiken. Een ‘mobiele ontwenningskuur’ zou niet mogen inhouden dat je volledig offline gaat. Daarvoor is een smartphone te handig.”

“Plus, er is ook nog iets hormonaals in het spel”, vervolgt Wittoeck. “Als je jouw smartphone gebruikt dan krijg je endorfines binnen. Het gelukshormoon. Je krijgt altijd iets terug van je mobiele bezigheid, een soort van instant satisfaction. Dat afbouwen is niet voor iedereen even gemakkelijk.”

Verslaafd, maar we merken het zelf niet

“Zoals bij heel wat technologie begon de smartphone als iets nuttigs, maar gaan we de uitvinding na verloop van tijd gebruiken waarvoor het niet nodig is”, aldus Wittoeck. “We zitten te veel op onze smartphone. Zelfs wanneer het niets meer opbrengt of je de functionaliteiten niet nodig hebt, checken we continu de meldingen of grijpen we terug naar het mobieltje in tijden van verveling. Een digitale detox is de ‘ontwenningskuur’ waarin je zelf bewust leert beslissen wanneer je wel of niet online gaat. Zelfreflectie, als het ware.”

Dat maakt het nu net zo moeilijk. De gewoonte om naar je smartphone te kunnen grijpen is ingebeiteld in onze dagelijkse cultuur. “Heel wat mensen beseffen niet eens dat ze verslaafd geraakt zijn aan hun smartphone. Tot je zegt dat je maar eens de zelfdiscipline moet opleggen om hem enkele uren af te zetten. Of zelfs om hem in te stellen op ‘stil’ en ‘zonder trillen’. Dan panikeren er heel veel mensen.”

Hoe krijg je het nu echt voor elkaar?

Maar hoe los je dat probleem op? Met deze gemakkelijke en concrete tips kan je al een stevige detox ondergaan.

1. Ben jij een “smombie”, een smartphonezombie? - “Beslis voor jezelf hoeveel je jouw mobiele telefoon nodig hebt. En dan bedoel ik ‘écht nodig’, voor werkgerelateerde zaken bijvoorbeeld, of om praktische zaken te regelen”, aldus Wittoeck. Schrijf het eventueel op. Zo zie je wanneer jouw smartphonegebruik nuttig is en wanneer niet. Schrap alle ‘smombie’-momenten uit je dag.

2. Laat weten wanneer je “spreekuur” hebt. - Het is belangrijk dat je laat weten aan je familie en vrienden wanneer je offline gaat. Want de verwachtingen “dat je altijd bereikbaar bent”, zijn er wel. “Als je omgeving je niet aan de lijn krijgt, maar dat wel zo gewoon is, dan krijg je klachten. Die weerstand zorgt ervoor dat veel mensen snel opnieuw in hun oude gewoontes vallen en aan hun smartphone gekluisterd zijn”, zo legt de auteur uit. “Bijvoorbeeld tijdens de werkuren, tijdens de lunch met je vrienden en tijdens een vergadering heb je andere dingen aan je hoofd. Zeg dat ook zo.”

3. Koop een wekker. - “Dat is écht één van de beste tips die ik kan geven”, lacht Wittoeck. Het licht van je smartphone kan je immers wakker houden. En zelfs al heb je een speciaal aangepast scherm, dan nog is het geen goed idee om je smartphone mee in je bed te nemen. “Veel mensen reageren dan ‘ik heb hem nodig als wekker’, maar er staan nog dingen op dat apparaatje, hé. Voor je het weet lig je “nog één” filmpje of spelletje te bekijken in je bed. We hebben onze slaap echt nodig. Gun jezelf die rust en breng jezelf niet in verleiding.”

4. Op stap met meerdere mensen? Kies één smartphoner! - Geen beter moment om je smartphone niet te gebruiken, dan het moment waarop iemand anders er al één bij heeft. Gebruik dat nummer voor noodgevallen, laat de andere toestellen thuis. “Zo zie je ook nog eens niemand op zijn smartphone bezig, waardoor je zelf er ook niet wordt toe aangezet”, zegt Wittoeck.

5.Plannen? Plan dan. - “Ik heb mijn smartphone nodig om te bellen wanneer ze mij moeten komen halen.” Of: “Wat als de babysit de pampers niet weet staan?” Veelgebruikte excuses om een smartphone bij te hebben, liefst nog terwijl het toestel op tafel ligt, met het scherm regelmatig eventjes belicht. “Onnodig”, vindt Wittoeck. “Plan dan beter. Als je op voorhand alles hebt geregeld, dan heb je jouw smartphone niet nodig.”

6. Geef je gsm een vaste plaats - Kies één plek waar je alle smartphones in huis bij elkaar legt. Bij je sleutels, naast de televisie, op je salontafel. Dan kan je jouw gsm daar even raadplegen, maar sleur je het toestel niet te pas en te onpas mee. Dan word je ook niet in de verleiding gebracht om uren op het toilet je Facebook te checken of tijdens het koken boven de soeppot je mails door te bladeren. Tijdens een vergadering steek je hem in een la. Uit het zicht wordt na een tijdje uit het hart.