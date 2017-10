Natuurlijk was Balotelli niet bang om een penalty te trappen. Hij deed het om ploegmaat vertrouwen te geven. En die miste.

Ophef in Frankrijk. Mario Balotelli liet afgelopen weekend het trappen van een strafschop over aan ploegmaat Alassane Plea. Die miste waardoor Nice met 4-2 de derby verloor van Marseille.

Had Mario Balotelli schrik om de strafschop voor zijn rekening te nemen? Die vraag hield de Zuid-Franse voetbalpers in de ban aangezien Balotelli sinds zijn komst naar Nice als vaste penaltytrapper is aangeduid. Het antwoord kwam van Supermario zelf, via instagram. “Waag het niet te zeggen dat ik schrik had om een penalty te trappen”, klonk het. “Ik heb ooit penalty’s getrapt onder moeilijker omstandigheden. Ik deed het om een ploegmaat opnieuw vertrouwen te schenken. Ernstig, wie beweert dat ik schrik had, heeft mij nog nooit zien voetballen!”