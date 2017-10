WK-kwalificatie: Nederland met de rug tegen de muur, ook deze landen strijden deze week om ticket naar Rusland

België en gastland Rusland zijn als enige Europese landen momenteel geplaatst voor het WK voetbal, maar in alle andere poules valt de komende week pas de beslissing over kwalificatie voor het WK en de barrages. Duitsland, Spanje, Frankrijk, Servië en Engeland zijn er over acht maanden quasi zeker bij in Rusland, maar voor onder meer Nederland, Europees kampioen Portugal, Kroatië, Polen en Denemarken wordt het deze week erop of eronder. Een overzicht van de stand van zaken in alle poules.

Groep A. Nederland met de rug tegen de muur

Eerst winnen bij Wit-Rusland, het liefst met heel grote cijfers. En dan nog Zweden oprollen in de Amsterdam ArenA. Zo luidt de loodzware opdracht waarvoor het Nederlands elftal de komende dagen staat.

Met nog twee speeldagen voor de boeg is de weg naar Rusland spekglad voor Nederland. Oranje, dat eerder al het EK 2016 knullig misliep, staat in zijn kwalificatiegroep op plaats drie, op vier punten van leider Frankrijk en drie punten van Zweden. Alleen de poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de tweede moet naar de barrages. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat zal zijn twee wedstrijden dus niet alleen moeten winnen, maar ook veel moeten scoren. In geval van gelijke punten is het doelpuntensaldo immers doorslaggevend.

Maar in de huidige Oranje-selectie is het zoeken naar spelers die de topvorm beet hebben. Niet alleen de doelmannen Jasper Cillessen (Barcelona) en Maarten Stekelenburg (Everton) zijn tweede keus bij hun club. Davy Klaassen (Everton), Daley Blind (Manchester United), Kenny Tete (Lyon), Wesley Hoedt (Southampton) en Daryl Janmaat (Watford) zaten afgelopen weekend ook op de bank. En van de zes geselecteerde aanvallers kwam alleen Memphis Depay (Lyon) tot scoren. Ook routinier Arjen Robben is bij Bayern München nog ver verwijderd van het niveau dat hem één van de gevaarlijkste aanvallers van de wereld maakte. De kans bestaat dat de aanvaller afscheid neemt van Oranje als de duels met Wit-Rusland en Zweden geen ticket voor de play-offs voor het WK opleveren. Zweden speelt zaterdag thuis tegen Luxemburg. Leider Frankrijk trekt naar Bulgarije.

Groep B. Alles of niets op slotspeeldag

In Groep B strijden Zwitserland en Europees kampioen Portugal om de groepswinst. Zwitserland heeft de beste papieren. Het telt op twee speeldagen van het einde drie punten meer dan Portugal, dat op de tweede plaats niet meer kan bijgehaald worden. Zwitserland ontvangt zaterdag het al uitgeschakelde Hongarije, Ronaldo en co kunnen hun doelpuntensaldo nog wat opkrikken in Andorra. Op de slotspeeldag volgende week dinsdag ontvangt Portugal dan Zwitserland in het Estádio da Luz in Lissabon voor een “alles-of-nietsmatch”. De heenwedstrijd eindigde op 2-0 voor de Zwitsers.

Groep C. Wereldkampioen Duitsland heeft nog een puntje nodig

Op twee wedstrijden van het einde heeft Duitsland, dat zijn groep autoritair aanvoert met vijf punten meer dan eerste achtervolger Noord-Ierland, zijn ticket voor Rusland zo goed als beet. Als ‘die Mannschaft’ volgende week donderdag minstens een punt pakt in Noord-Ierland, is de kwalificatie binnen. Zo niet krijgt de wereldkampioen drie dagen later in Kaiserslautern een herkansing tegen Azerbeidzjan. De Duitse bondscoach Joachim Löw kan voor het tweeluik geen beroep doen op doelman Manuel Neuer, Mario Gomez, Mesut Özil, Sami Khedira en Jonas Hector en Timo Werner.

De tweede plaats zal voor Noord-Ierland zijn, dat niet meer kan worden bijgehaald door onder meer Tsjechië en Noorwegen.

Groep D. Servië heeft twee kansen op groepswinst

In Groep D staat Servië er uitstekend voor. Het land uit de Balkan telt op twee speeldagen van het einde vier punten meer dan Wales en heeft genoeg aan een zege in Oostenrijk of thuis tegen Georgië op de slotspeeldag om de poort naar Rusland open te beuken.

Eerste achtervolger Wales moet hopen op een dubbele misstap van Servië om de groep nog te winnen. De kwelduivel van de Rode Duivels ontvangt op de slotspeeldag in eigen huis de buren uit Ierland. Die hebben amper één puntje minder dan Wales en dromen ook nog van de WK-barrages.

Groep E. Polen heeft alles in eigen handen

In Groep E gaat de strijd om het rechtstreekse WK-ticket nog tussen drie landen: Polen, Montenegro en Denemarken. Polen heeft een bonus van drie punten op zijn twee concurrenten en trekt donderdag naar het al uitgeschakelde Armenië. Montenegro neemt het in een rechtstreeks duel thuis op tegen Denemarken en gaat op de slotspeeldag op bezoek in Polen. Alle scenario’s liggen dus nog open in deze groep.

Groep F. Engeland op weg naar het WK, spanning om plaats twee

Met vijf punten voorsprong op nummer twee Slowakije kan het eigenlijk niet meer fout lopen voor Engeland. De Engelsen willen zich donderdag op Wembley kwalificeren tegen Slovenië. De strijd om de tweede plaats is wel nog spannend in Groep F. Slowakije (15 punten), Slovenië (14 punten) en Schotland (14 punten) staan op een zakdoek bij elkaar. Schotland staat er op dit moment het slechtste voor, maar heeft met rechtstreekse duels tegen Slovenië en Slowakije nog alles in eigen handen voor het felbegeerde ticket naar de barrages.

Groep G. Geteisterd Spanje kan opkikker gebruiken

Mits een zege thuis tegen Albanië (6 oktober) of in Israël (9 oktober) is Spanje zeker van kwalificatie voor het WK in Rusland en wordt Italië naar de barrages verwezen. De Spaanse nationale voetbalploeg kan voor de WK-kwalificatieduels tegen Albanië en Israël niet rekenen op Andrés Iniesta, Alvaro Morata en Dani Carvajal. Het trio kampt met blessures en meldde zich af bij bondscoach Julen Lopetegui. De wedstrijden van Spanje zijn uiteraard extra geladen door de interne spanningen naar aanleiding van het referendum in Catalonië.

Groep H. Rode Duivels willen als reekshoofd naar het WK

De Rode Duivels van bondscoach Roberto Martinez starten maandagavond in het nationaal oefencentrum in Tubeke hun voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel), op de laatste twee speeldagen in WK-kwalificatiegroep H.

Een tweeluik dat sportief gezien volledig in het teken staat van de WK-loting van 1 december in het Kremlin in Moskou. Sinds de 1-2 overwinning van begin vorige maand in Griekenland zijn de Rode Duivels immers al zeker van de groepswinst en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor de eindronde van komend jaar in Rusland. Om de potten in te delen bij de WK-loting wordt er echter gekeken naar de FIFA-ranking van 16 oktober, de eerstvolgende ranking na afloop van de kwalificatiefase. Op de ranking van september waren de Duivels naar de vijfde stek gestegen, de landen uit de top zeven krijgen een beschermde status als reekshoofd en ontlopen zo in principe de sterkste tegenstanders. Bij zes op zes zijn de Belgen net als vier jaar geleden voor het WK in Brazilië reekshoofd. Bij vier op zes moet er gerekend worden, maar blijft de kans wel groot.

Bosnië-Herzegovina zal zijn huid duur verkopen. Het is immers nog in een hevige strijd om de tweede plaats verwikkeld met Griekenland. Bosnië heeft één punt meer dan Griekenland, dat zaterdag op Cyprus voetbalt. Het wordt een cruciale speeldag voor Bosnië en Griekenland, want op de slotspeeldag laten beide landen allicht geen punten liggen tegen kneusjes Estland en Gibraltar.

Groep I. Spannendste poule van Europa

In Groep I maken maar liefst vier landen nog een dikke kans op de groepswinst en bijhorend WK-ticket. kroatië en IJsland gaan aan de leiding met zestien punten, maar worden op de huid gezeten door Turkije en Oekraïne (beide veertien punten). Vrijdag is er Kroatië - Finland en Turkije - IJsland. Komende maandag moet Kroatië naar Oekraïne en Turkije naar Finland. IJsland speelt dan toch tegen Kosovo, de laatste uit de stand.

