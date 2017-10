Bayern moet Franck Ribéry enkele weken missen met zware knieblessure

Bayern München kan de komende weken geen beroep doen op Franck Ribéry. Dat heeft de Duitse club maandag bekendgemaakt. De 34-jarige Fransman liep afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen Hertha (2-2) een scheur op in de buitenste band van zijn linkerknie.

“We vinden het echt spijtig dat Franck zich geblesseerd heeft”, verklaarde Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “Wij wensen hem een spoedig herstel.” Bayern preciseerde dat Ribéry niet onder het mes moet maar dat zijn knie enkele weken gespalkt wordt.

Ribéry is de tweede sterkhouder van de ‘Rekordmeister’ die voor langere tijd in de lappenmand ligt. Ook doelman Manuel Neuer staat wellicht tot het einde van het jaar aan de kant met een barst in zijn linkervoet.