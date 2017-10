Kevin De Bruyne blijft bescheiden na alle lof in Engeland: “Rode Duivels moeten niet in mijn functie spelen”

Nu Kevin De Bruyne het zo goed doet bij Manchester City gaan er weer stemmen op om bij de Rode Duivels een ploeg rond hem te bouwen. Voor de 26-jarige middenvelder is dat niet nodig.

“De Rode Duivels moeten niet in functie van mij spelen, dat is bij Manchester City ook niet het geval”, aldus De Bruyne. “Het gaat om het collectief, niet om mezelf. Ik wil niet de ster van het WK worden, maar ik wil wel wereldkampioen worden.”

“In een club is het voor mij anders”, weet De bruyne. “Voor iedereen denk ik. Daar kun je een ploeg creëren, door spelers te kopen. Bij de nationale ploeg heb je de spelers voorhanden maar kan je niet transfereren. Ik speel bij City iets lager, maar dat verandert elke wedstrijd. Bij de nationale ploeg is dat niet zo makkelijk om tactisch flexibel te zijn. Maar het kan misschien wel. Het is ook niet zo dat we bij Manchester City niets anders doen dan op tactiek trainen. Dat is maar een kwartiertje per training. En dan staan we nog stil. Gewoon aanwijzigingen. Tactisch is onze trainer, Pep Guardiola, wel ijzersterk.”

