Vertonghen neemt volgende week Belgisch record af van Ceulemans: wij brachten Jan en Jan samen in Londen

Vanmiddag bliezen de Rode Duivels weer verzamelen aan het spelershotel in Tubeke voor de voorbereiding op de laatste twee interlands op weg naar het WK 2018 in Rusland. De troepen van bondscoach Roberto Martinez mogen intussen dan al zeker zijn van deelname aan het WK, de interlands van zaterdag in Bosnië-Herzegovina en dinsdag op eigen turf tegen Cyprus zijn veel meer dan een formaliteit. Zaterdag zal Jan Vertonghen zich immers naast Jan Ceulemans hijsen als Belgisch recordinternational met beiden 96 caps. Drie dagen later zal de Tottenham-verdediger in het Koning Boudewijnstadion met de nodige luister dan het record van de Caje breken en de fakkel echt overnemen.