Geblesseerde Paul Pogba in Miami gespot met “mysterieuze blondine”

Paul Pogba staat sinds half september aan de kant met een dijbeenblessure en Manchester United zou zijn dure middenvelder nog enkele maanden moeten missen. Maar de 24-jarige Fransman lijkt het nuttige aan het aangename te koppelen want tijdens zijn revalidatie werd hij in Miami gespot in het gezelschap van een mysterieuze blondine. En dat bleek na enig zoekwerk van de Britse tabloids een oude bekende.

Pogba liep een dijblessure op in het Champions League-duel tegen Bazel op 12 september. United maakte de precieze ernst van de blessure nooit bekend en plakte ook geen datum op een mogelijke terugkeer, maar in Britse media werd gewag gemaakt van een scheurtje in zijn hamstring en een peeskwetsuur en werd gesuggereerd dat Pogba mogelijk tot drie maanden out zou zijn.

Pogba vertoefde deze zomer al met Romelu Lukaku in de VS en trok er nu opnieuw naartoe om te revalideren. Maar hij koppelde meteen het nuttige aan het aangename want de gespecialiseerde pers betrapte de Franse international met “een mysterieuze blondine”. Duidelijk een fan, afgaande op haar (verliefde?) blik en haar halsketting met de initialen PP.

De Britse tabloids smulden van de foto’s en gingen op onderzoek uit. En wat blijkt? Het gaat om dezelfde blondine waarmee Pogba deze zomer al erg close was. De identiteit van de mysterieuze schone blijft momenteel nog een goed bewaard geheim, de tabloids hebben er meteen wat werk bij.