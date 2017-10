Eén Rode Duivel gaat meteen (weer) met alle aandacht lopen bij aankomst in Tubeke

De Rode Duivels verzamelden vandaag in Tubeke voor de interlands tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober) en Cyprus (10 oktober), de twee laatste wedstrijden in de WK-kwalificatiecampagne. België is al zeker van deelname aan het WK in Rusland en dus kwamen de internationals relaxed aan in Tubeke. Allemaal waren ze “casual” maar bescheiden gekleed, al ging er eentje met alle aandacht lopen. En het is geen verrassing dat dat de altijd flamboyant geklede (en vandaag jarige) Michy Batshuayi was...