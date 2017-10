Roberto Martinez: “Kompany is de enige die niet klaar is”

De Rode Duivels bliezen maandag verzamelen in het nationaal oefencentrum in Tubeke om hun voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel) te starten. Daarbij geen Vincent Kompany. “Hij is de enige die niet klaar is”, zei bondscoach Martinez. De verdediger speelde sinds de laatste interlandbreak van begin september geen minuut meer wegens een kuitblessure. Kompany werd toch opgeroepen omdat Martinez alle medische info omtrent zijn blessure wou.

Man City-coach Pep Guardiola zette vrijdag al druk om zijn aanvoerder meteen terug naar Manchester te sturen. “Kompany zal een ontmoeting hebben met de Belgische artsen en dan terugkeren. Hij zal niet spelen.” Maar Kompany kwam vandaag niet naar België. Roberto Martinez benadrukte dat er geen ruzie over Kompany: “Er is geen probleem met Manchester City. Ik heb Vincent Kompany alleen opgeroepen omdat dat het protocol is. Op vrijdag had hij nog twee dagen, maar hij zat niet eens op de bank en de situatie is niet meer veranderd, dus had het geen zin om hem naar hier te laten komen.”

Maakt Martinez zich zorgen over Kompany? “Neen, ik maak me geen zorgen. Onze medische staf staat constant in contact met die van Manchester City. Hij blijft gewoon aan de kant tot hij helemaal klaar is.” Thomas Vermaelen is een potentiële vervanger van Kompany, maar het speelt niet bij Barcelona. “Dat kan een probleem worden, maar Thomas toont veel karakter en we zullen hem nodig hebben.”

“Ik zal rekening houden met drukke programma van Duivels, maar dit is ook waardevolle tijd voor ons”

Sommige clubtrainers (onder meer Conté van Chelsea en Sarri van Napoli) zouden graag hebben dat enkele Rode Duivels rust krijgen, aangezien België al geplaatst is. Martinez lijkt niet helemaal doof voor die bezorgdheden. “De spelers hebben het druk. Ze zijn actief in verschillende competities. Ik zal daar rekening mee houden, maar dit is ook waardevolle tijd voor ons. Er zijn verschillende aspecten om aan te werken. We moeten nog groeien op verdedigend vlak en in Bosnië krijgen we een goede test tegen een spits als Dzeko. Bovendien moeten zij absoluut winnen, waardoor er een vurige sfeer zal hangen. Het zal een goede test zijn, zelfs nu we gekwalificeerd zijn. Trouwens, ook voor ons is het belangrijk om nog iets te presteren, want we willen reekshoofd zijn bij de loting.”

De 26 beschikbare geselecteerde internationals begonnen om 17u30 aan hun eerste open training in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke.

Sinds de 1-2 overwinning van begin vorige maand in Griekenland is België zeker van de groepswinst en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Rusland. Toch worden de volgende twee interlands best gewonnen om op 1 december reekshoofd te zijn bij de loting in Moskou.

