Niet-selectie van Nainggolan blijft nazinderen, ook op eerste training van Rode Duivels

De Rode Duivels startten vandaag in het nationaal oefencentrum in Tubeke hun voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel), op de laatste twee speeldagen in WK-kwalificatiegroep H. Bondscoach Roberto Martinez riep vrijdag 27 spelers op, maar het nieuws werd volledig gedomineerd door één afwezige: Radja Nainggolan. Maar tijdens de training eerste training ging het toch weer over de middenvelder van AS Roma. Daar hadden enkele supporters voor gezorgd.

De middenvelder werd voor de tweede keer op rij, de derde keer in totaal, gepasseerd door de Spanjaard, die deze keer “continuïteit” aanhaalde als reden om de sterkhouder van AS Roma niet te selecteren. Een beslissing die bij de supporters niet in goede aarde viel en de bondscoach dreigt te achtervolgen. Het was alvast een opvallend beeld op de eerste training: de ultra’s hadden een spandoek van Nainggolan opgehangen. Martinez zag het wel maar reageerde er niet op...

