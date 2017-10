Dedryck Boyata mag zich opnieuw Rode Duivel noemen: “Ontgoocheling als ik niet in actie kan komen”

Dedryck Boyata mag zich na een periode met het nodige blessureleed opnieuw Rode Duivel noemen. “Na de voorbije maanden beschouw ik dit als een kleine overwinning”, vertelde de centrale verdediger van Celtic maandag in Tubeke, waar de nationale ploeg de voorbereiding startte op de WK-kwalificatieduels tegen Bosnië en Cyprus.

Begin juli blesseerde Boyata zich aan de ligamenten van de knie. Pas half september hervatte hij de competitie. Vorige week speelde hij met Celtic nog een overtuigende wedstrijd tegen Anderlecht in de Champions League, bekroond met 0-3 winst. “Sinds midden september heb ik een aantal matchen op een rij kunnen spelen. September was een belangrijke maand. Dat ik nu geselecteerd word, is een kleine overwinning voor mij”, aldus Boyata.

Bondscoach Martinez verkoos Boyata boven andere verdedigers als Christian Kabasele en Jason Denayer. “Ik kan moeilijk zeggen waarom de coach voor mij heeft gekozen. Maar aangezien ik hier ben, betekent het dat de coach iets in mij ziet. Elke selectie is belangrijk. En wanneer ik hier ben, profiteer ik van elk moment. Mijn doel is altijd hetzelfde: zo veel mogelijk tonen tot wat ik op het veld in staat ben.”

Nu de Duivels het WK-ticket al op zak hebben, mag Boyata misschien hopen op speelminuten in de volgende interlands. “Ik ben een voetballer dus zou het een ontgoocheling zijn als ik niet in actie kan komen. Natuurlijk wil ik zo veel mogelijk matchen spelen. Maar ik neem de beslissingen niet, dus moet ik proberen mij te tonen.”

Foto: Isosport

Foto: Isosport