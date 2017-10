Thomas Foket voetbalt weer voor AA Gent, amper drie maanden na hartoperatie

AA Gent-verdediger Thomas Foket vierde vanavond zijn wederoptreden na de hartoperatie die hem zo’n drie maanden aan de kant hield.

Thomas Foket is weer helemaal voetballer: nadat hij er voor het eerst een volle trainingsweek op had zitten, trad hij in Charleroi (aftrap 19u30) aan met de beloften. Hij startte ook meteen in de basis. “Op eigen vraag”, verduidelijkte interim-coach Peter Balette.

Zijn fysieke tests waren meer dan geslaagd: “Er bestaat ook geen twijfel over de competentie van de artsen. Als zij groen licht geven, voelen wij ons gerust”, zei Balette.